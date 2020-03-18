Террористы пошли на новую провокацию на Донбассе, обстреляв вечером во вторник, 17 марта, участок разведения №3 Богдановка-Петровское.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил.

Отмечается, что российские оккупанты целенаправленно дважды обстреляли зону разведения из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Л/ДНР" обстреляли Петровское Народна правда

"Такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", – подчеркнули в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе, обстреляв наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

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