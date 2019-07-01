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Террористы обстреляли санитарную машину ВСУ: названы имена погибших медиков

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Названы имена погибших вследствие обстрела оккупантами санитарного автомобиля под Водяным медиков. Это военнослужащие 36 отдельной бригады морской пехоты Сергей Майборода и Ирина Шевченко. Об этом сообщается на официальной странице бригады в Facebook.

"Сегодня около 11.00 в районе проведения Операции Объединенных Сил, во время обстрела российскими оккупационными войсками позиций наших защитников, цинично и умышленно попали из ПТРК в санитарный автомобиль наших медиков, который совершал эвакуацию раненого. Погибли два воина: старший матрос Майборода Сергей Григорьевич и старший матрос Шевченко Ирина Викторовна", - отмечено в сообщении.

В частности, известно, что погибшая Ирина Шевченко - родом из Херсона, ей было 48 лет. Контракт она подписала в 2015 году и в течение последних нескольких лет служила радиотелефонистом-санинструктором в Широкино под Мариуполем.

Погибшая санинструктор Ирина Шевченко

Погибшая санинструктор Ирина Шевченко

Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

Командование Объединенных сил сразу после совершения этого военного преступления заявило следующее: "Обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Коварный обстрел санитарного автомобиля со стороны российских оккупационных подразделений - очередное свидетельство того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм".

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Тема
Война на Донбассе
Теги
погибли бойцыВСУ
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Мочить хахлов до полного унечтожения.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Удивительно...фото ракеты которая упала на Кипре с русскими буквами...сразу появилось на Обозревателе...а вот фото хаммера с крестами нет
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Где фото военного автомобиля ..хаммера с крестами на боках?
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