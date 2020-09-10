Враг обстрелял позиции украинских военных из стрелкового оружия
Огонь велся по месту, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ
Под вражескими обстрелами никто не пострадал
Террористы на Донбассе.
В четверг, 10 сентября, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецькох области.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.
"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", – говорится в сообщении .
Отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия террористов были спрогнозированы, поэтому удалось обезопасить украинских военных, а также представителей СЦКК и ОБСЕ.
Террористы обстреляли позиции ВСУ около Шумов
Напомним, что OBOZREVATEL первым сообщил, что назначенная совместная инспекция ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоится.
Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ. Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 сентября на срочном заседании Трехсторонней контактной группы Украина согласилась проинспектировать вместе с представителями координатора от ОБСЕ участок позиций Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы, Донецкая область.
При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что решение провести инспекцию позиций ВСУ у н.п. Шумы на Донбассе было принято на переговорах ТКГ из "доброй воли Украины" в подтверждение полного соблюдения перемирия украинскими военными.
Позже в Офисе президента поясняли, что украинская сторона согласилась на инспекцию, чтобы опровергнуть фейки оккупантов и не допустить новых провокаций.
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