В четверг, 10 сентября, российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Шумы Донецькох области.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", – говорится в сообщении .

Отмечается, что благодаря оперативности украинских разведчиков, действия террористов были спрогнозированы, поэтому удалось обезопасить украинских военных, а также представителей СЦКК и ОБСЕ.

Террористы обстреляли позиции ВСУ около Шумов

Напомним, что OBOZREVATEL первым сообщил, что назначенная совместная инспекция ВСУ вместе с представителями координатора от ОБСЕ в районе села Шумы Донецкой области 10 сентября не состоится.

Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о срыве Россией договоренностей об инспекции позиций ВСУ. Позже Офис президента Украины официально заявил о срыве инспекции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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