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4 марта • обновлено в 16:49
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Террористы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: один боец тяжело ранен

1.8т
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С начала текущих суток, 4 марта, один украинский военный получил тяжелые ранения вследствие обстрелов российскими оккупационными войсками на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"С 6:20 в течение получаса противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, которые оборудованы неподалеку Крымского", – говорится в сообщении.

Карта ООС

Карта ООС

В штабе ООС добавили, что после 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по нашим опорных пунктах у Орехова.

В обоих случаях украинские воины ответили противнику с вооружения, которые не запрещенные Минскими договоренностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации 3 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс военные
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ни один украинский карательне должен уйти с Донбасса своими ногами
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сколько уже можно тупым скаклам говорить - уйдите с Донбасса, и не будет вам никаких обстрелов и т. п.
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2
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фил филька
фил филька
В августе 2015 года Матиос констатировал случаи массового дезертирства. По его словам, был составлен список, в котором числилось 5 тысяч украинских правоохранителей и около 3 тысяч военных, которые перешли на сторону противника. какая-какая в0йна говорите?
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2 из 8 ответов | показать все
Добрыня .
Добрыня .
фил филька, Слова "братскому народу" считаю не уместными. Это я тебе как человек, считавший себя до 2014г русским, говорю. А по поводу переживаний, то предлагаю переживать о 3400 школах рашки до сих пор не имеют тёплых туалетов.
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фил филька
фил филька
Добрыня ., с ротным смешно вышло) а насчет вентилятора это не увлечение это сопереживание и помощь братскому соседскому народу) помогаю ему бороться с бен де ро фа шис тами)
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