Террористы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: один боец тяжело ранен

С начала текущих суток, 4 марта, один украинский военный получил тяжелые ранения вследствие обстрелов российскими оккупационными войсками на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

"С 6:20 в течение получаса противник со станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции подразделений Объединенных сил, которые оборудованы неподалеку Крымского", – говорится в сообщении.

Карта ООС

В штабе ООС добавили, что после 8 часов утра оккупанты выпустили 6 мин калибра 82 мм по нашим опорных пунктах у Орехова.

В обоих случаях украинские воины ответили противнику с вооружения, которые не запрещенные Минскими договоренностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации 3 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

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