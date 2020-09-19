Террористы обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, есть раненый от взрыва – штаб ООС

Алексей Титофф Расследования 07:58, 19.09.2020 Обновлено: 08:02, 19.09.2020

За минувшие сутки, 18 сентября, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Также в результате взрыва неизвестного устройства украинский военный получил ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, враг из подствольного гранатомета обстрелял позиции ВСУ около Водяного, а вблизи Новотошковского применил крупнокалиберный пулемет. Наши военные огонь в ответ не открывали.

Отмечается, что неподалеку Зализного военные ВСУ ликвидировали очаг возгорания сухой травы. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказана медицинская помощь.

С начала текущих суток, 19 сентября, террористы обстрелов не проводили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября российские террористы на Донбассе снова нарушили условия перемирия и открыли огонь из стрелкового оружия.

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