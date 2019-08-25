Террористы обстреляли позиции ОС на Донбассе: ВСУ понесли потери

На Донбассе террористы обстреляли позиции Объединенных сил Украины (ООС), в результате чего один боец ​​погиб, трое получили ранения.

Как сообщает штаб ООС на странице в Facebook, 25 августа во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести, во время эвакуации в медицинское учреждение один из них от полученных ранений скончался.

"Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов", - уточнили в штабе.

ВСУ 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено перемирие, по июль на Донбассе погибли 49 украинских воинов и еще 307 получили ранения.

Всего война за независимость Украины, которая уже более пяти лет идет на Донбассе, унесла жизни 3012 воинов.

С начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

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