Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы обстреляли позиции ОС на Донбассе: ВСУ понесли потери

1.5т Читать материал на украинском

На Донбассе террористы обстреляли позиции Объединенных сил Украины (ООС), в результате чего один боец ​​погиб, трое получили ранения.

Как сообщает штаб ООС на странице в Facebook, 25 августа во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести, во время эвакуации в медицинское учреждение один из них от полученных ранений скончался.

"Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов", - уточнили в штабе.

Новости
Террористы "Л/ДНР" подло атаковали Украину на Донбассе

ВСУ

ВСУ

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено перемирие, по июль на Донбассе погибли 49 украинских воинов и еще 307 получили ранения.

  • Всего война за независимость Украины, которая уже более пяти лет идет на Донбассе, унесла жизни 3012 воинов.

  • С начала 2019 года по состоянию на 23 августа Объединенные силы потеряли на Донбассе 71 военнослужащего, 31 из них – после вступления президента Владимира Зеленского на пост главнокомандующего ВСУ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
11
9
Смешно
0
Интересно
20
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kudryashov Aleksandr
Kudryashov Aleksandr
Вот же гад Тимчук, был бы жив, потерь бы не было!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
зеленский опять над СМС кой плакль
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Сообщение от военкоров: «С 9 часов на западе Горловки идут бои с переменной интенсивностью. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:05 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие». ДНР в СЦКК: «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 3 раза. По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение. Горловское направление: БТР/БМП – 1 раз (30 выстрелов). Донецкое направление: стрелковое оружие – 1 раз. Мариупольское направление: стрелковое оружие – 1 раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Доломитное, Ясиноватая, Ленинское. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 30 единиц». НМ ЛНР: «24 августа вооруженные формирования Украины 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из АГС. Соединения и воинские вооруженные формирования оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» обстреляли район н.п. НИЖНЕЕ ЛОЗОВОЕ - из АГС. В результате обстрелов разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет. Потерь среди мирного населения и военнослужащих НМ ЛНР нет. Киевские силовики продолжают нарушать Минские договоренности, наращивая военный потенциал в зоне карательной операции. В частности, выявлена установка противником новых минно-взрывных заграждений в районе моста к н.п. Счастье. Каратели продолжают размещать военную технику внутри населенных пунктов прикрываясь объектами гражданской инфраструктуры. Так в жилах кварталах н.п. Новотошковское ВФУ разместили БМП-1, возле школы в н.п. Райгородка зафиксировано наличие БТР-70, а рядом с жилым массивом зенитно-ракетный комплекс «Оса». В Станице Луганской, как и прежде, военная техника противника в количестве 4 бронетранспортеров находится на боевых позициях в черте населенного пункта. Отмечается скопление бронетехники в районе н.п. Геевка, где размещено 5 бронетранспортеров БТР-70 и разведывательно-дозорная машина ВСУ. С целью сокрытия нахождения личного состава и техники ВФУ в пределах участка разведения сил и средств в районе н.п. Золотое, силовики обстреливают беспилотные летательные аппараты миссии ОБСЕ, проводящие фиксацию нарушений ВФУ в указанном районе. Защитники Республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня».
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...