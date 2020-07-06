Террористы обстреляли минами позиции ВСУ на Донбассе: ранен воин

В понедельник, 6 июля, российские террористы на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня и обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил под Верхнеторецким. В результате ранение получил один украинский защитник.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, во время провокации оккупанты применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В частности, по позициям украинских воинов велся огонь из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

"В результате разрыва одной из мин получил боевое травмирование один военнослужащий Объединенных сил. Эвакуационной техникой воина доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", – заверили в штабе ООС.

Также защитники отметили, что такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться действующих мирных договоренностей.

"Подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются", – говорится в сводке.

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