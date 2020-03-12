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12 марта • обновлено в 10:32
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Террористы обстреляли грузовик ВСУ: стало известно имя погибшего Героя

1.2т
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Из-за ракетной атаки грузовика ВСУ террористами 10 марта под Песками Донецкой области погиб воин 131 разведывательного батальона, младший сержант Илья Пережогин (Князь).

О его смерти сообщили на странице Ивановской сельской объединенной территориальной общины в Facebook.

Пережогин был родом из села Орловка на Одесщине. О его гибели также написал и побратим Героя, воин ВСУ Сергей Сердюк.

Илья Пережогин

Илья Пережогин

Facebook Ивановской сельской объединенной территориальной общины

Илья Пережогин

Илья Пережогин

Facebook Ивановской сельской объединенной территориальной общины

"К сожалению, у нас опять потери. 10 марта в результате вражеского обстрела грузовика ГАЗ-66 из ПТРК во время выполнения боевой задачи вблизи поселка Пески (Ясиноватский район) погиб младший сержант 131 ОРБ, Пережогин Илья Николаевич (Князь). Вечная память героям!" – отметил в сообщении защитник Украины.

Илья Пережогин

Илья Пережогин

Facebook Галины Абрамъюк

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Побратим сожалеет. Негде теперь вялого попарить. Не плачь солдатик, найдешь себе другого побратима с мягкой дупой!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Из "князи" в грязи. Кастрюли, заканчивайте вoйну! Не надоело на коленях ползать на пoxopoнах? Вам не победить республики никогда, Россия не даст. Я в Латвии живу, мне и то жалко этих людей. По-бабьи. Честное слово, погибших с обеих сторон мне жалко, хотя защитники Донбасса - герои, а в окопах напротив - каратели
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