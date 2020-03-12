Террористы обстреляли грузовик ВСУ: стало известно имя погибшего Героя

Из-за ракетной атаки грузовика ВСУ террористами 10 марта под Песками Донецкой области погиб воин 131 разведывательного батальона, младший сержант Илья Пережогин (Князь).

О его смерти сообщили на странице Ивановской сельской объединенной территориальной общины в Facebook.

Пережогин был родом из села Орловка на Одесщине. О его гибели также написал и побратим Героя, воин ВСУ Сергей Сердюк.

Илья Пережогин Facebook Ивановской сельской объединенной территориальной общины

Илья Пережогин Facebook Ивановской сельской объединенной территориальной общины

"К сожалению, у нас опять потери. 10 марта в результате вражеского обстрела грузовика ГАЗ-66 из ПТРК во время выполнения боевой задачи вблизи поселка Пески (Ясиноватский район) погиб младший сержант 131 ОРБ, Пережогин Илья Николаевич (Князь). Вечная память героям!" – отметил в сообщении защитник Украины.

Илья Пережогин Facebook Галины Абрамъюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта по военному грузовику одного из подразделений ООС оккупанты открыли огонь из противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Пески.

В итоге погибли двое бойцов ООС, еще девять получили ранения. Позже выяснилось, что террористы "Л/ДНР" нанесли подлый удар по воинам ВСУ под Песками, спрятавшись за домами мирных жителей.

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