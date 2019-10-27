Война за независимость Украины: террористы устроили подлую провокацию на участке разведения

В районе участка разведения сил и средств у н.п. Петровское на Донбассе в субботу, 26 октября, террористы обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ.
Боевики открыли огонь из стрелкового оружия, информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.
В связи с угрозой потери БПЛА, он был посажен. Уточняется, что дрон повреждений не получил.
Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР"
Пресса Украины
"Стоит отметить, что российские оккупационные войска регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам Миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радио-электронной борьбы.
Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минскими договоренностями, и других нарушений", – сказано в сообщении.
В ООС подчеркнули, что противник нередко пытается обвинить в своих действиях украинскую сторону.
"Украинские военные, придерживаясь действующего законодательства и международных обязательств, успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии и готовы действовать при любом варианте изменений обстановки", – подытожили в пресс-штабе.
Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе во время боевых действий 26 октября, несмотря на обстрелы со стороны боевиков, потерь среди военнослужащих ООС не было.
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