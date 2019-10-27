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27 октября • обновлено в 16:32
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Война за независимость Украины: террористы устроили подлую провокацию на участке разведения

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В районе участка разведения сил и средств у н.п. Петровское на Донбассе в субботу, 26 октября, террористы обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ.

Боевики открыли огонь из стрелкового оружия, информирует пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В связи с угрозой потери БПЛА, он был посажен. Уточняется, что дрон повреждений не получил.

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Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР"

Иллюстрация. Террористы "Л/ДНР"

Пресса Украины

"Стоит отметить, что российские оккупационные войска регулярно открывают огонь по беспилотным летательным аппаратам Миссии и противодействуют работе таких аппаратов средствами радио-электронной борьбы.

Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного минскими договоренностями, и других нарушений", – сказано в сообщении.

В ООС подчеркнули, что противник нередко пытается обвинить в своих действиях украинскую сторону.

"Украинские военные, придерживаясь действующего законодательства и международных обязательств, успешно выполняют задачи по сдерживанию российской агрессии и готовы действовать при любом варианте изменений обстановки", – подытожили в пресс-штабе.

Как писал OBOZREVATEL, на Донбассе во время боевых действий 26 октября, несмотря на обстрелы со стороны боевиков, потерь среди военнослужащих ООС не было.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
ОБСЕ ООС Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Наверняка..все было с точностью..наоборот
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Укpaинcкиe тeppopиcты, как всегда, устроили подлую провокацию
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