Российские террористы обстреляли жилые дома на окраинах прифронтовой Авдеевки на Донбассе и ранили мирную жительницу.

Об этом сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook, уточнив, что вооруженная провокация случилась вечером 15 июня.

"Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять коварные обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.15 июня вечером вооруженные формирования Российской Федерации по направлению поселка Яковлевка совершили обстрел жилых кварталов на окраинах города Авдеевка, в результате которого была ранена гражданская женщина", – сообщили защитники.

Террористы обстреляли жилые дома в Авдеевке

Осколки мин террористов "ДНР"

По их словам, минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданку доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы, ей была оказана медицинская помощь. Состояние здоровья женщины удовлетворительное.

Также было обнаружено повреждение элементов придомовой территории, в частности шиферного ограждения домохозяйства. Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению.

"Захватчики в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса", – отметили в штабе ООС.

Последствия обстрела

Осколок мины ранил женщину

Террористы обстреляли дома в Авдеевке: ранена женщина

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