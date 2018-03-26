Террористы обострили ситуацию на Донбассе: ВСУ понесли потери

Один украинский военнослужащий погиб и еще один был ранен в результате обстрелов со стороны российско-террористических войск в зоне военного конфликта на Донбассе в воскресенье, 25 марта.

"За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО. К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь", - сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов террористы обстреляли оборонительные укрепления ВСУ в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вели огонь вблизи Песок.

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"Также 82-мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы по нашим позициям в районе Верхнеторецком и Павлополе. Из БМП оккупанты вели огонь по силам АТО вблизи Гнутово, а из стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки", - добавили в штабе спецоперации.

В свою очередь, на луганском направлении зафиксировано два обстрелы позиций сил АТО.

"Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов вблизи Троицкого", - резюмировали военные.

Как сообщал "Обозреватель", 24 марта на Донбассе погиб украинский военнослужащий.