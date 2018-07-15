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Террористы неудачно провоцировали ООС на Донбассе и понесли потери

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Украинские военные уничтожили одного террориста "Л/ДНР" в зоне проведения Операции Объединенных сил, еще двоих ранили.

"Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя", – сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Террористы пытались спровоцировать военных Объединенных сил открыть огонь. В результате агрессии врага были ранены двое украинских защитников.

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"По уточненным данным разведки одного оккупанта уничтожено, трое ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово", – сказано в сообщении.

Всего за прошедшие сутки, 14 июля, террористы 23 раза открывали огонь по позициям ООС, в том числе 1 раз из запрещенного минского договоренностям 120-мм миномета.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, в зоне ООС был ранен украинский военнослужащий в результате обстрелов террористами "Л/ДНР".

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь" Пропагандоны, российские "оккупационные" войска в Крыму, куда сцыкливое шароварное стадо даже пёрнуть боится
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Пигин Макс
Пигин Макс
В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных за минувшие сутки.Отмечается, что обстрелам подверглись районы Славяносербска, сёл Сокольники и Желобок.Огонь вёлся из 82-мм миномётов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия
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