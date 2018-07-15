Террористы неудачно провоцировали ООС на Донбассе и понесли потери

Украинские военные уничтожили одного террориста "Л/ДНР" в зоне проведения Операции Объединенных сил, еще двоих ранили.

"Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя", – сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Террористы пытались спровоцировать военных Объединенных сил открыть огонь. В результате агрессии врага были ранены двое украинских защитников.

"По уточненным данным разведки одного оккупанта уничтожено, трое ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово", – сказано в сообщении.

Всего за прошедшие сутки, 14 июля, террористы 23 раза открывали огонь по позициям ООС, в том числе 1 раз из запрещенного минского договоренностям 120-мм миномета.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, в зоне ООС был ранен украинский военнослужащий в результате обстрелов террористами "Л/ДНР".