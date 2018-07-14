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Террористы неудачно атаковали ВСУ на Донбассе и понесли потери

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В пятницу, 13 июля, противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск на Донбассе, в том числе два раза из тяжелого вооружения.

В результате вражеского огня были ранены двое наших защитников. По уточненным данным разведки, также получили ранения четверо оккупантов, сообщает пресс-центр ООС.

Так, на луганском, попаснянском, светлодарском и горловском направлениях отмечались единичные обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Кряковка, Троицкое, Новолуганское и Южное. При этом, противник применил по защитникам Новолуганского 82-мм миномет.

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На донецком направлении оккупанты продолжили предпринимать активные провокационные меры, чтобы вызвать ответный огонь. Применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески.

На мариупольском направлении бои немного утихли. Наряду с этим, враг увеличил калибр запрещенного минского договоренностями вооружения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 12 июля, российские оккупационные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Враг впервые за шесть дней использовал запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы против защитников Павлополя и Водяного.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Tinin Alex
Tinin Alex
Молодцы... Но не рассабляйтесь... Завтра наоборот.... Главное чтоб налог на войну Алкашу платился...Порохоботы вперёд!!!!!!
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