Террористы нарвались: стало известно о мощной "ответке" ВСУ на Донбассе

В воскресенье, 24 марта, террористы на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих. ВСУ пришлось дать оккупантам мощный ответ.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, точные потери "Л/ДНР" пока что неизвестны. Ситуация на Донбассе остается под контролем защитников Украины, среди которых никто не пострадал.

"По состоянию на 18:00 зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 применен миномет калибра 82 мм, а в районе населенного пункта Новолуганское миномет 82-го калибра и стрелковое оружие", — сказано в сообщении.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", — добавили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ жестко расправились с террористами на Донбассе, уничтожив пятерых из них.

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