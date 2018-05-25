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Террористы нарвались на ответный огонь на Донбассе и потеряли технику

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Террористы на Донбассе обстреляли южную окраину Старой Николаевки (Донетчина), выпустив 17 снарядов 152-мм калибра.

Один снаряд попал в военный объект Вооруженных сил Украины, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки.

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"Адекватный ответ Объединенных сил (которая не проводилась против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить две гаубицы и артиллерийский склад 3 омсбр", - сказано в сообщении.

В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после освобождения Южного (Чигари) в Донецкой области украинские силы могут перейти к освобождению поселков Широкая Балка и Озеряновка, которые находятся рядом с оккупированной Горловкой.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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