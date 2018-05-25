Террористы нарвались на ответный огонь на Донбассе и потеряли технику

Террористы на Донбассе обстреляли южную окраину Старой Николаевки (Донетчина), выпустив 17 снарядов 152-мм калибра.

Один снаряд попал в военный объект Вооруженных сил Украины, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки.

"Адекватный ответ Объединенных сил (которая не проводилась против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить две гаубицы и артиллерийский склад 3 омсбр", - сказано в сообщении.

В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что после освобождения Южного (Чигари) в Донецкой области украинские силы могут перейти к освобождению поселков Широкая Балка и Озеряновка, которые находятся рядом с оккупированной Горловкой.