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Террористы нарушили перемирие на Донбассе: командующий ОС заявил об обстрелах

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
6,7 т.

  • После объявления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в полночь 27 июля российские террористы на Донбассе уже дважды нарушили договоренности

  • По словам командующего ОС Владимира Кравченко, это произошло в 00:20-00:45 и в 9 утра

  • Под обстрелы попали воины 36 бригады морской пехоты и 79 бригады

  • Защитники огонь не открывали, поскольку угрозы их жизни не было

Террористы на Донбассе уже дважды нарушили режим тишины

Террористы на Донбассе уже дважды нарушили режим тишины. 24 канал

Несмотря на объявление полного прекращения огня в полночь 27 июля, российские террористы на Донбассе успели дважды нарушить договоренность.

Об этом во время брифинга заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. По его словам, вражеские атаки были зафиксированы ночью и утром (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ситуация на линии разграничения стабильно контролируется. К сожалению, со стороны противника в 00: 20-00: 45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны ОС нету. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личного состава не нес", – заверил он.

Что касается второго нарушения оккупантами, то оно произошло около 9:00 утра в полосе ответственности 79 бригады. Так, с помощью ручных противотанковых гранатометов противник произвел три выстрела и установил три мины ПОМ.

В свою очередь представители террористических "Л/ДНР" заявили, что с начала перемирия 27 июля в ОРДЛО не было зафиксировано никаких обстрелов.

Новость обновляется.

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