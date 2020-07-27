Террористы нарушили перемирие на Донбассе: командующий ОС заявил об обстрелах
После объявления полного и всеобъемлющего режима прекращения огня в полночь 27 июля российские террористы на Донбассе уже дважды нарушили договоренности
По словам командующего ОС Владимира Кравченко, это произошло в 00:20-00:45 и в 9 утра
Под обстрелы попали воины 36 бригады морской пехоты и 79 бригады
Защитники огонь не открывали, поскольку угрозы их жизни не было
Террористы на Донбассе уже дважды нарушили режим тишины. 24 канал
Несмотря на объявление полного прекращения огня в полночь 27 июля, российские террористы на Донбассе успели дважды нарушить договоренность.
Об этом во время брифинга заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. По его словам, вражеские атаки были зафиксированы ночью и утром (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Ситуация на линии разграничения стабильно контролируется. К сожалению, со стороны противника в 00: 20-00: 45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны ОС нету. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личного состава не нес", – заверил он.
Что касается второго нарушения оккупантами, то оно произошло около 9:00 утра в полосе ответственности 79 бригады. Так, с помощью ручных противотанковых гранатометов противник произвел три выстрела и установил три мины ПОМ.
В свою очередь представители террористических "Л/ДНР" заявили, что с начала перемирия 27 июля в ОРДЛО не было зафиксировано никаких обстрелов.
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