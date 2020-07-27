Террористы нарушили перемирие на Донбассе: командующий ОС заявил об обстрелах

Несмотря на объявление полного прекращения огня в полночь 27 июля, российские террористы на Донбассе успели дважды нарушить договоренность.

Об этом во время брифинга заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. По его словам, вражеские атаки были зафиксированы ночью и утром (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ситуация на линии разграничения стабильно контролируется. К сожалению, со стороны противника в 00: 20-00: 45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны ОС нету. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни личного состава не нес", – заверил он.

Что касается второго нарушения оккупантами, то оно произошло около 9:00 утра в полосе ответственности 79 бригады. Так, с помощью ручных противотанковых гранатометов противник произвел три выстрела и установил три мины ПОМ.

В свою очередь представители террористических "Л/ДНР" заявили, что с начала перемирия 27 июля в ОРДЛО не было зафиксировано никаких обстрелов.

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