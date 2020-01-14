Главная Новости
14 января • обновлено в 08:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы напали на ВСУ на Донбассе: украинские герои выстояли

1.8т
Читать материал на украинском

В понедельник, 13 января, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщает пресс-центр ОС, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Новости
РФ маскирует танки на Донбассе: военный эксперт пояснил, как это доказать

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по нашим позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие.

Террористы напали на ВСУ на Донбассе: украинские герои выстояли

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Орехово – из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов;

  • вблизи с Новотошковски – из минометов калибра 120 мм и 82мм - по 3 мины;

  • неподалеку от Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 26-летний военнослужащий 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины Виталий Караван.Причиной смерти военнослужащего якобы стал несчастный случай.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
16
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Без слово подло,новость не засчитана...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Хо Хол
Хо Хол
1. Почему теpoppистическая армия РФ не наступает со стороны Харьковской области? 2. Почему нет боевых действий на границе с Крымом?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
семенов Александр
семенов Александр
Хо Хол, И главное почему гэройична украйинька армия, так гэройично обстреливающая свои города на Донбассе, ,даже пернуть боится в сторону Крыма
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Xoxлы перегаром мины отбивали))
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги