Террористы напали на ВСУ на Донбассе: украинские герои выстояли

В понедельник, 13 января, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как сообщает пресс-центр ОС, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война на Донбассе ТСН

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по нашим позициям рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие.

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово – из 120-мм минометов противник выпустил 20 мин и минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов;

вблизи с Новотошковски – из минометов калибра 120 мм и 82мм - по 3 мины;

неподалеку от Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб 26-летний военнослужащий 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины Виталий Караван.Причиной смерти военнослужащего якобы стал несчастный случай.

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