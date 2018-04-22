Террористы напали на ВСУ на Донбассе: Украина понесла потери

За сутки, 21 апреля, российско-оккупационные войска осуществили 47 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие.

В результате один украинский военный погиб, двое ранены, еще двое получили боевые травмы, передает пресс-центр АТО.

Так, на донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли украинские опорные пункты в районе Павлополя и Пищевика.

Также минометы применялись боевиками по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакиного и Невельского.

По защитникам Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь.

На луганском направлении запрещенные 120-мм минометы применялись по украинским позициям возле Новоалександровки, Катериновки и Зайцево.

Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Крымского и Луганского, из гранатометов - возле Зайцево, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовкой.

Как сообщал "Обозреватель", 20 апреля террористы на Донбассе 36 раз обстреляли позиции сил АТО. В результате один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.