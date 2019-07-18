Террористы напали на ВСУ на Донбассе: появились тревожные новости

В четверг, 18 июля, оккупационные войска на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий был ранен.
Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Отмечается, что противник использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Война на Донбассе
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В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Песок по направлению Веселого – с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Троицким из направления Бетмановое – с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
на окраине Каменки из направления Ясиноватая – с автоматической гранатомета и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Водяное из направления Азов – с станковой противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку от Майорска из направления Шахты 6-7 – из гранатомета и стрелкового оружия.
В ОС сообщили, что вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация на Донбассе
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"Общественно-политическая и гуманитарная обстановка остается под контролем Объединенных сил", – резюмировали в штабе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские военные из 53-й бригады пехоты метко разбомбили позиции врага под Горловкой.
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