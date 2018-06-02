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Террористы напали на украинских пограничников на Донбассе

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В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе террористы обстреляли украинский пограничный наряд на КПВВ "Майорск" в Донецкой области.

По данным пресс-центра Государственной пограничной службы, это случилось переда контролем лиц и транспорта в контрольном пункте въезда/выезда.

"Пограничники как раз осуществляли доставку смены пограничных нарядов к КРП и КПВВ на автомобиле "Кугуар". После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, наемники российско-террористических групп осуществили обстрел бронемашины из стрелкового оружия", - отметили в ведомстве.

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В результате обстрела террористов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Нападение террористов на пограничников на Донбассе

Пресс-служба ГПСУ

"Броня защитила от пуль, попали в автомобиль. В это время гражданских лиц не было, личный состав находился в блиндажах", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские военные дали отпор террористам на Донбассе, когда они обстреливали позиции Крымского, Светлодарска и Мариуполя.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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