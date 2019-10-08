Новое "перемирие": террористы накрыли огнем Золотое

Российские террористы на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых и поселок Золотое-4, от которого должны быть отведены войска.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает штаб ООС в Facebook.

В частности, 7 октября враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское (три раза), Майское, Чермалык, Гладосово, Новгородское, Золотое-4, применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (27 мин) и минометы калибра 82 мм (26 мин).

Обстрелы на Донбассе "Цензор.НЕТ"

Кроме того, незаконные вооруженные формирования России осуществили два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия участка разведения №2 (Золотое-4).

"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований, а также настаивает оказать влияние на НЗФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия", – говорится в официальном заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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