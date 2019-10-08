Новое "перемирие": террористы накрыли огнем Золотое

Российские террористы на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых и поселок Золотое-4, от которого должны быть отведены войска.
Об этом со ссылкой на украинскую сторону совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает штаб ООС в Facebook.
В частности, 7 октября враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское (три раза), Майское, Чермалык, Гладосово, Новгородское, Золотое-4, применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (27 мин) и минометы калибра 82 мм (26 мин).
Обстрелы на Донбассе
"Цензор.НЕТ"
Кроме того, незаконные вооруженные формирования России осуществили два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия участка разведения №2 (Золотое-4).
"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований, а также настаивает оказать влияние на НЗФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия", – говорится в официальном заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
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