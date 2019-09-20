Террористы накрыли огнем силы ООС на Донбассе: есть раненые

Российские террористы продолжают нарушать режим тишины и устраивают массированные обстрелы позиций украинских защитников на Донбассе. В результате с начала суток 20 сентября два воина Операции Объединенных сил на Донбассе получили ранения.

Как сообщается в официальной сводке на сайте Министерства обороны Украины, они эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

В целом по состоянию на 12:00 20 сентября российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским позициям четыре раза.

Так, на Луганском направлении в 2:30 ночи со стороны Доломитного с ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений ООС неподалеку Новолуганского.

Война на Донбассе "24 канал"

На Донецком направлении противник начал проявлять активность утром. Около 8:00 начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений ООС вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа.

Примерно в это же время с автоматического станкового гранатомета враг обстрелял защитников Украины под Новогнатовкой. Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки.

Ситуация на Донбассе Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский военный не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 19 сентября. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Тем временем, в селе Родионовка Ростовской области России заметили колонну тяжелой бронетехники. Она находится буквально в 15 км от границы с Украиной.

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