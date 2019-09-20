Главная Новости
22 сентября • обновлено в 14:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы накрыли огнем силы ООС на Донбассе: есть раненые

3.8т Читать материал на украинском

Российские террористы продолжают нарушать режим тишины и устраивают массированные обстрелы позиций украинских защитников на Донбассе. В результате с начала суток 20 сентября два воина Операции Объединенных сил на Донбассе получили ранения.

Как сообщается в официальной сводке на сайте Министерства обороны Украины, они эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

В целом по состоянию на 12:00 20 сентября российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским позициям четыре раза.

Так, на Луганском направлении в 2:30 ночи со стороны Доломитного с ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений ООС неподалеку Новолуганского.

Новости
На Донбассе погиб воин "Айдара": фото и имя Героя

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"24 канал"

На Донецком направлении противник начал проявлять активность утром. Около 8:00 начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений ООС вблизи Новотроицкого, он продолжался более часа.

Примерно в это же время с автоматического станкового гранатомета враг обстрелял защитников Украины под Новогнатовкой. Кроме того, с 10:40 до 10:55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки.

Ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе

Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский военный не пострадал в результате боевых действий на Донбассе 19 сентября. За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Тем временем, в селе Родионовка Ростовской области России заметили колонну тяжелой бронетехники. Она находится буквально в 15 км от границы с Украиной.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
9
3
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Только раненые?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Опять два "воина света " бутылку не поделили!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ранены два хероя -захистника: у одного хер сломался, у второго дупа разорвана.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Xозяин Xoxлов, кто из этих двоих ты?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Xозяин Xoxлов, Бгггггг. Яросное сражение было, похоже! :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel