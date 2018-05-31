Террористы накрыли огнем Чермалык: ранен боец ВСУ

В четверг, 31 мая, террористы на Донбассе обстреливали населенный пункт Чермалык Донецкой области, в результате чего один украинский военный был ранен.

"По состоянию на 18:00 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов", – сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

Наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия.

"По состоянию на 18.00 один наш защитник легко ранен. Объединенные силы продолжают выполнять задачи в боевом режиме", – подчеркнули в штабе.

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Кроме того, украинская сторона СЦКК задокументировала обстрел террористами населенного пункта Чермалык.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики вооруженных формирований РФ, продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль линии разграничения сторон, применяя при этом оружие, запрещенное минскими договоренностями по мирным жителям Донбасса", – сказано в сообщении.

Обстрел Чермалыка начался утром, около 9:10. Террористы использовали артсистемы 122 калибра, и минометы калибра 82 и 120 миллиметров.

"В частности, зафиксировано попадания мины во двор частного дома по адресу улица Б. Хмельницкого 39. В результате взрыва 82 мм мины поврежден фасад жилого дома, и приусадебный участок. В общем, по району населенного пункта Чермалык, противник выпустил в этот день не менее 30 снарядов и мин", – сообщили в штабе ООС.

Соответствующие материалы были переданы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что систематические обстрелы мирных населенных пунктов с запрещенного оружия и попытки обвинить в этом ВСУ, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта, и сознательное нежелание соблюдать Минских договоренностей о режиме прекращения огня", – резюмировали в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская разведка зафиксировала, как террористы на Донбассе размещают технику во дворах частных домов.