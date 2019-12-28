Террористы накрыли минометным огнем силы ООС на Донбассе

Российские террористы на Донбассе 28 декабря снова нарушили режим прекращения огня. Они накрыли позиции украинских войск минометным огнем.

Это было зафиксировано украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"28 декабря около 13:00 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово из минометов калибра 120 мм (пять мин), которые в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", – говорится в сообщении.

Обстрел Depo

В этой связи украинские наблюдатели призвали вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" незаконно находятся на участках разведения сил и средств "Станица Луганская" и "Золотое" на Донбассе, выдавая себя за представителей Совместного центра по контролю и координации. Факт нарушения регулярно фиксирует в своих отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!