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28 декабря • обновлено в 16:11
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Террористы накрыли минометным огнем силы ООС на Донбассе

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Российские террористы на Донбассе 28 декабря снова нарушили режим прекращения огня. Они накрыли позиции украинских войск минометным огнем.

Это было зафиксировано украинской стороной Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

"28 декабря около 13:00 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Орехово из минометов калибра 120 мм (пять мин), которые в соответствии с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения", – говорится в сообщении.

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Обстрел

Обстрел

Depo

В этой связи украинские наблюдатели призвали вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ЛНР" незаконно находятся на участках разведения сил и средств "Станица Луганская" и "Золотое" на Донбассе, выдавая себя за представителей Совместного центра по контролю и координации. Факт нарушения регулярно фиксирует в своих отчетах Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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