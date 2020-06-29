Террористы накрыли минами позиции ВСУ: ранены двое защитников

В понедельник, 29 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате ранения получили двое украинских защитников.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, террористы били по позициям воинов ВСУ вблизи Крымского из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ", – говорится в сообщении.

Защитники отметили, что такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться действующих мирных договоренностей.

Впрочем подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL 28 июня российские оккупанты совершили ракетный обстрел из ПТУРа населенного пункта Пивничне вблизи Торецка. Ракета попала во двор жилого дома, а ее осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Потерь среди украинских воинов в тот день также не было.