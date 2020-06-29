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Террористы накрыли минами позиции ВСУ: ранены двое защитников

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,6 т.
Война на Донбассе (источник: Зеркало недели)

Война на Донбассе (источник: Зеркало недели). Зеркало недели

В понедельник, 29 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. В результате ранения получили двое украинских защитников.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, террористы били по позициям воинов ВСУ вблизи Крымского из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой воинов доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ", – говорится в сообщении.

Защитники отметили, что такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться действующих мирных договоренностей.

Впрочем подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Террористы накрыли минами позиции ВСУ: ранены двое защитников

Как сообщал OBOZREVATEL 28 июня российские оккупанты совершили ракетный обстрел из ПТУРа населенного пункта Пивничне вблизи Торецка. Ракета попала во двор жилого дома, а ее осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Потерь среди украинских воинов в тот день также не было.

УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеВооруженные силы Украины
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