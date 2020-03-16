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Террористы накрыли артиллерийским огнем ВСУ на Донбассе

1.7т
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Вооруженные формирования России 16 марта как минимум шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенную минскими соглашениями артиллерию.

В штабе ООС сообщили, что огонь среди прочего велся из 82-мм минометов. В то же время журналист, участник АТО Александр Махов на своей странице в Facebook написал, что оккупанты применяли и более крупный калибр, а командование это скрывает. Он также опубликовал соответствующие фото (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

Скрывают обстрелы "Гвоздикой"? Появились фото ударов по ВСУ на Донбассе

rbc.ua (иллюстративное фото)

"Командование ВСУ скрывает обстрелы со стороны боевиков из запрещенного вооружения. На фото – снаряд калибра 122 мм. Это фото я получил утром от бойцов. Такими снарядами из ствольной артиллерии сегодня был обстрелян поселок Пески утром (около 6:00) со стороны Донецка", – отметил он.

Скрывают обстрелы "Гвоздикой"? Появились фото ударов по ВСУ на Донбассе

Александр Махов/Facebook

Журналист добавил, что всего было выпущено около 9 снарядов. "Бойцы допускают, что стреляли оккупанты, вероятно, с "Гвоздики" или гаубицы Д-30", – уточнил он.

Скрывают обстрелы "Гвоздикой"? Появились фото ударов по ВСУ на Донбассе

Александр Махов/Facebook

В то же время по официальным данным штаба ООС террористы вели огонь из 82-мм минометов, которые запрещены минскими соглашениями. Также враг применял крупнокалиберные пулеметы, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Скрывают обстрелы "Гвоздикой"? Появились фото ударов по ВСУ на Донбассе

Александр Махов/Facebook

Обстреливали позиции ВСУ возле Песков, Лебединского, Красногоровки, Новотошковского и Хутора Свободного. Силы ООС дали адекватный огневой ответ на обстрелы.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих нет.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 16 марта

Ситуация на Донбассе по состоянию на 16 марта

Скрывают обстрелы "Гвоздикой"? Появились фото ударов по ВСУ на Донбассе

Александр Махов/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 марта, террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе, обстреляв наши позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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