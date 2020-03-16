Скрывают обстрелы "Гвоздикой"? Появились фото ударов по ВСУ на Донбассе

Вооруженные формирования России 16 марта как минимум шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенную минскими соглашениями артиллерию.

В штабе ООС сообщили, что огонь среди прочего велся из 82-мм минометов. В то же время журналист, участник АТО Александр Махов на своей странице в Facebook написал, что оккупанты применяли и более крупный калибр, а командование это скрывает. Он также опубликовал соответствующие фото (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

rbc.ua (иллюстративное фото)

"Командование ВСУ скрывает обстрелы со стороны боевиков из запрещенного вооружения. На фото – снаряд калибра 122 мм. Это фото я получил утром от бойцов. Такими снарядами из ствольной артиллерии сегодня был обстрелян поселок Пески утром (около 6:00) со стороны Донецка", – отметил он.

Александр Махов/Facebook

Журналист добавил, что всего было выпущено около 9 снарядов. "Бойцы допускают, что стреляли оккупанты, вероятно, с "Гвоздики" или гаубицы Д-30", – уточнил он.

Александр Махов/Facebook

В то же время по официальным данным штаба ООС террористы вели огонь из 82-мм минометов, которые запрещены минскими соглашениями. Также враг применял крупнокалиберные пулеметы, гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Александр Махов/Facebook

Обстреливали позиции ВСУ возле Песков, Лебединского, Красногоровки, Новотошковского и Хутора Свободного. Силы ООС дали адекватный огневой ответ на обстрелы.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих нет.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 16 марта

Александр Махов/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 марта, террористы ранили четырех украинских военнослужащих на Донбассе, обстреляв наши позиции из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал