Террористы нагло ударили по передовой позиции ВСУ: в сети показали последствия

В пятницу, 22 марта, террористы "ЛНР" ударили по одной из передовых позиций украинских защитников в районе Попасной (Луганская область).

В ход пошло запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Фото последствий обстрела показал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Раннее утро у пехоты на одной из наших передовых позиций в районе Попасной. Обстрел произошел около 6 утра. Работали все запрещенные калибры: 120-й, 122-й, 152-й", – написал он.

На фото видны осколки снарядов, выпущенных террористами в сторону украинских военных.

Facebook Юрия Мысягина

Facebook Юрия Мысягина

Facebook Юрия Мысягина

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные метким ударом уничтожили очередной объект террористов на Донбассе. В этот раз бойцы Объединенных сил разбили склад боеприпасов боевиков.

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