|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Террористы нагло ударили по передовой позиции ВСУ: в сети показали последствия

2.8тЧитать материал на украинском

В пятницу, 22 марта, террористы "ЛНР" ударили по одной из передовых позиций украинских защитников в районе Попасной (Луганская область).

В ход пошло запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Фото последствий обстрела показал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Раннее утро у пехоты на одной из наших передовых позиций в районе Попасной. Обстрел произошел около 6 утра. Работали все запрещенные калибры: 120-й, 122-й, 152-й", – написал он.

Новости
Привозят наличные из России: в "ЛНР" разоблачили схему перевода денег с Украины

На фото видны осколки снарядов, выпущенных террористами в сторону украинских военных.

Террористы нагло ударили по передовой позиции ВСУ: в сети показали последствия

Facebook Юрия Мысягина

Террористы нагло ударили по передовой позиции ВСУ: в сети показали последствия

Facebook Юрия Мысягина

Террористы нагло ударили по передовой позиции ВСУ: в сети показали последствия

Facebook Юрия Мысягина

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные метким ударом уничтожили очередной объект террористов на Донбассе. В этот раз бойцы Объединенных сил разбили склад боеприпасов боевиков.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
16
8
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Обламали на московії зуби об Україну. Уже шостий рік сидять на одних і тих же позиціях. І бздять далі йти. Знають,що хана їм буде.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
andrei andrei
andrei andrei
😁😁😁 Какая нетолерантность! Надо же - нагло ударили😀 Это вам за фееричность.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
andrei andrei, 🐐💨😷
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
После обстрела украинскими боевиками школы в Донецке, военнослужащие Вооруженных сил Донецкой Народной Республики вынуждены были пойти на ответные меры и уничтожить огневую позицию ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов. «Потери среди военнослужащих 93-й механизированной бригады составили: один убитый — старший солдат Волох С.В. и один раненый — младший сержант Фисенко К.С. Потери 57-й бригады составили один убитый — младший сержант Лисюк С.В», — сказал он. Безсонов развеял надежды украинских боевиков на безнаказанные обстрелы территории ДНР, он отметил, что, если «горячие украинские командиры» в очередной раз решат сделать выстрел в сторону Республики — ответная реакция будет незамедлительной. Кроме того, Безсонов напомнил украинскому командованию, что после обстрела украинскими боевиками школы №77 в поселке Гольмовский, ответным огнем были уничтожены двое боевиков карательного батальона «Азов»*.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Яковлев Валерий, 🐐💨😷
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения