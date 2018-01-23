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Террористы нагло нарушили договоренности: силы АТО понесли потери

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В результате вражеского минометного обстрела в зоне АТО погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины в понедельник, 22 января.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая Минские договоренности не только по позициям защитников Украины, но и в сторону ними же оккупированного прифронтового населенного пункта", - сказано в сообщении.

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На луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по нашим опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов агрессор обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины возле Луганского.

На донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям вокруг Новотроицкого. Здесь же, в целях провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону наших опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска.

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В общем, за минувшие сутки, противник шесть раз нарушил режим тишины.

Как сообщал "Обозреватель", 21 января из зоны АТО в полном составе была выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада Вооруженных сил Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
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