Террористы нагло нарушили договоренности: силы АТО понесли потери

В результате вражеского минометного обстрела в зоне АТО погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины в понедельник, 22 января.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая Минские договоренности не только по позициям защитников Украины, но и в сторону ними же оккупированного прифронтового населенного пункта", - сказано в сообщении.

На луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по нашим опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов агрессор обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины возле Луганского.

На донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям вокруг Новотроицкого. Здесь же, в целях провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону наших опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска.

В общем, за минувшие сутки, противник шесть раз нарушил режим тишины.

Как сообщал "Обозреватель", 21 января из зоны АТО в полном составе была выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада Вооруженных сил Украины.