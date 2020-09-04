Террористы на Донбассе "засветили" минные ловушки и военную технику – ОБСЕ

Вопреки всеобъемлющему прекращению огня, которое начало действовать 27 июля, российские террористы на Донбассе продолжают перегонять туда военную технику и осуществлять минирование.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook, ссылаясь на данные ОБСЕ от 3 сентября. Отмечается, что наблюдатели задокументировали минирование территории оккупантами вблизи населенных пунктов, а также поставку военной техники в обход постов, где установлены пограничные пункты пропуска.

"В ходе выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ на неподконтрольной правительству Украины территории было в который раз обнаружено 23 противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк". Также выявлено наличие грузовика военного типа в поле на расстоянии около 2,5 км северо-западу от населенного пункта Астахово Луганской области вблизи границы с Российской Федерацией, где нет погранично-пропускных сооружений", – отмечается в сообщении.

В штабе ООС отметили, что вышеизложенные случаи подтверждают факты нарушений Минских договоренностей и мер по усилению режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО.

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