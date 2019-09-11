Террористы на Донбассе внезапно стянули технику к позициям ВСУ: что происходит

На Донбассе террористы проводят усиление своих бандитских подразделений, стягивая военную технику.

Об этом в Facebook сообщает сводка группы "Информационное сопротивление".

"В северо-западной части Донецка непосредственно в Куйбышевском районе фиксировалось перемещение бронегруппы оккупантов (до 12-и единиц, в основном БМП-1/2, до 3-х единиц МТ-ЛБ и 4 Урала). Судя по всему, противник проводит усиление своих подразделений, обороняющихся в районе посёлок Веселое -ДАП-Спартак", – говорится в сообщении.

В районе Хрустального боевики стягивают артиллерийские и реактивные средства: до 20 единиц 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", до 12 единиц 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30/30А. И не мене 8 единиц 152-мм гаубицы типа "Мста-Б".

Также между Стылой и Старобешево террористы завезли до 6 единиц БМП-2. Также там находятся российские военные грузовики "Камаз" и "Урал".

В районе Яковлевки на прицепах были доставлены два 120-мм минометы.

"В треугольнике Гольмовской – северо-восточная окраина Горловки – Лозовое оккупанты продолжают оборудовать во второй линии ряд опорных пунктов и скрытых огневых позиций. К позициям в Зайцево и Гольмовского отмечается активное движение автотранспорта (в основном грузового, армейский типа)", – отмечено в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября в зоне проведения ООС на Донбассе четверо бойцов ВСУ получили ранения, еще двое – боевые травмы.

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