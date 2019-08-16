Террористы на Донбассе утопили собственный танк: есть погибшие

На Донбассе террористы "Л/ДНР" проводили боевое обучение, во время которого затонул танк вместе со всем экипажем.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, отметив, что боевики пытались скрыть гибель людей.

"13 августа во время отработки в танковом подразделении оккупантов преодоления (форсирования) водной преграды один танк затонул. Из-за неудовлетворительного уровня организации российскими офицерами эвакуации экипажа погибли четыре военнослужащих", – сообщила украинская разведка.

В Минобороны отметили, что российское оккупационное командование наращивает боевую мощь под Донецком и Луганском. В связи с чем на полигонах большинство занятий проводится без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что и стало причиной гибели людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обнаружили новые фотографии российской бронетехники на Донбассе. Новейший танк ВС РФ Т-72БМ "спалил" один из жителей Енакиево.

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