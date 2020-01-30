Террористы на Донбассе устроили утренний обстрел: ранен боец ВСУ

В результате вражеских обстрелов на Донбассе, которые российско-оккупационные войска осуществляют с самого утра 30 января, получил ранение один украинский военный.

О том, как развивается ситуация на фронте с начала этого периода, сообщила пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на данные украинских разведчиков.

Так, на Донецком направлении с 9 утра террористы из станковых противотанковых и автоматических гранатометов в течение почти часа обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Березовое.

На Донбассе ранены бойца ВСУ Без Табу

При этом на Луганском направлении примерно в 11 часов оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам наших защитников неподалеку Новотошковского.

В Минобороны отметили, что информация касаемо обстановки в зоне проведения Операции Объединенных сил предоставлена по состоянию на 12:30 пятницы, 30 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 29 января. В то же время бойцы давали отпор террористам "Л/ДНР", которые обстреляли ВСУ.

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