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18 января • обновлено в 07:45
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Террористы на Донбассе устроили ночной обстрел: ранен боец ВСУ

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В пятницу, 17 января, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Сведения опубликовали на странице "Операция Объединенных сил" в Facebook.

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Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Красногоровка, рядом с Широкино, два раза неподалеку Павлополем и вблизи Васильевки.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

dumskaya.net

Три обстрела по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", два раза рядом с населенным пунктом Орехово и неподалеку Луганского.

Вчера, 17 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. В результате вражеских обстрелов за текущие сутки получил ранения один украинский военный.

Ранее OBOZREVATEL писал, что врачи Днепропетровской областной больницы имени Мечникова чудом спасли воина ВСУ с тяжелым пулевым ранением. Пуля разорвала Роману плечевую артерию и разбила грудину, поэтому у него было мало шансов выжить и сохранить руку.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
террористы "ДНР" Донбасс ООС
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