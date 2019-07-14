Террористы на Донбассе устроили кровавые бои: ВСУ выстояли

В субботу, 13 июля, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook. Боевики четыре раза использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение – артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил: в районе Широкино, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Песок и Авдеевки.

Война на Донбассе Телеканал 24

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз: вблизи Зайцевого, Новоалександровки и Новолуганского.

Ранения получили два защитника Украины. Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 13 июля один оккупант был ранен.

Ситуация на Донбассе mediarnbo.org

С начала суток 14 июля враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: в районе Широкино, Крымского и Зайцевого.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в районе поселка Водяное на Донбассе одно из подразделений ВСУ разгромило артиллерийскую группу оккупантов.

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