Террористы на Донбассе устроили кровавую провокацию: есть раненый

С начала суток в понедельник, 12 августа, российские оккупанты на Донбассе осуществили два прицельных обстрела по позициям Объединенных сил.

В результате этого один украинский защитник получил ранения, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

В ведомстве уточнили, что утром по направлению от села Верхнешироковское оккупанты стреляли по позициям украинских бойцов в районе села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Около 10:30 в районе населенного пункта Зайцево зафиксировано ведение огня вражеского снайпера. Вследствие нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками и провокационными обстрелами наших позиций, с начала текущих суток получил ранение один наш защитник", – отметили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что прицельные обстрелы со стороны террористов не прекращались и 11 августа. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил враг начал вооруженные провокации еще с 16:00. В направлении от села Сокольники оккупанты совершили провокационный обстрел из стрелкового оружия по защитникам Крымского.

Позже, с 20:20, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг целился по защитниках Майорского. Обстрел продолжался около 40 минут.

Также под вражеским огнем в воскресенье, 11 августа, находились защитники Золотого-4. С 23:20 в течение 20 минут оккупанты вели провокационный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе Сайт Минобороны

Помимо всего, пять вражеских вооруженных провокаций было зафиксировано украинскими воинами в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил. Здесь оккупанты применяли по позициям защитников Украины в основном гранатометы различных систем, изредка – стрелковое оружие.

Под вражеским огнем находились и защитники Старогнатовки, Водяного, Новотроицкого, Павлополя и Гнутово.

В целом 11 августа российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения и также ранили одного бойца.

Ситуация усугубляется еще и тем, что, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации активизировали меры по формированию антиукраинских настроений среди населения временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

"В частности, возросло количество распространений провокационных заявлений и фейковых сообщений о деятельности ВСУ. При этом, для оправдания собственных нарушений режима прекращения огня и проведения внеплановых мобилизационных тренировок, оккупанты через подконтрольные пропагандистские СМИ распространяют недостоверную и искаженную информацию о подготовке подразделений Объединенных сил к проведению наступательной операции", – предупредили в Минобороны.

В то же время в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ в постоянной боевой готовности содержатся дежурные бронегруппы, командование которых осуществляет рекогносцировку новых маршрутов выдвижения для обеспечения поддержки своих передовых подразделений в случае обострения обстановки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий Национальной гвардии, житель Днепра Роман Романенко.

Ранее он воевал в составе полка "Азов" и сражался с первых годов войны. Погибший военный любил путешествовать, интересовался фотографией и спортом. Роман погиб во время вражеского обстрела.

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