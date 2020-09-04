Террористы на Донбассе устроили испытания снайперских винтовок из РФ – разведка

Виктория Довгань Расследования 15:21, 4.09.2020 Обновлено: 15:50, 4.09.2020

Террористы на Донбассе устроили проверку боем снайперских винтовок и пулеметов, поступивших в соединения и части оккупационных войск из России.

Как сообщается в сводке Главного управления разведки, обнародованном пресс-службой Минобороны Украины, поставка была осуществлена в рамках обновления штатного стрелкового вооружения боевиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ.

В частности, в течение 31 августа – 4 сентября в подразделениях оккупантов осуществлялась замена неисправных и с использованным ресурсом эксплуатации образцов стрелкового вооружения и военной техники.

В том числе – грузовых и бронированных автомобилей, которые ранее были завезены из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях через неконтролируемые Украиной участки границы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее разведка сообщила, что для укомплектования подразделений террористов "Л/ДНР" с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ.

  • Они прошли специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям: снайперы, разведчики, связисты.

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