Террористы на Донбассе устроили испытания снайперских винтовок из РФ – разведка
Террористы на Донбассе устроили проверку боем снайперских винтовок и пулеметов, поступивших в соединения и части оккупационных войск из России.
Как сообщается в сводке Главного управления разведки, обнародованном пресс-службой Минобороны Украины, поставка была осуществлена в рамках обновления штатного стрелкового вооружения боевиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ.
В частности, в течение 31 августа – 4 сентября в подразделениях оккупантов осуществлялась замена неисправных и с использованным ресурсом эксплуатации образцов стрелкового вооружения и военной техники.
В том числе – грузовых и бронированных автомобилей, которые ранее были завезены из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях через неконтролируемые Украиной участки границы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее разведка сообщила, что для укомплектования подразделений террористов "Л/ДНР" с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ.
Они прошли специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям: снайперы, разведчики, связисты.