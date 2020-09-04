МоваЯзык

Топ-темы:

Террористы на Донбассе устроили испытания снайперских винтовок из РФ – разведка

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
3,5 т.
Террористы на Донбассе получили новую партию снайперских винтовок из России

Террористы на Донбассе получили новую партию снайперских винтовок из России. politeka.net

Террористы на Донбассе устроили проверку боем снайперских винтовок и пулеметов, поступивших в соединения и части оккупационных войск из России.

Как сообщается в сводке Главного управления разведки, обнародованном пресс-службой Минобороны Украины, поставка была осуществлена в рамках обновления штатного стрелкового вооружения боевиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ.

В частности, в течение 31 августа – 4 сентября в подразделениях оккупантов осуществлялась замена неисправных и с использованным ресурсом эксплуатации образцов стрелкового вооружения и военной техники.

В том числе – грузовых и бронированных автомобилей, которые ранее были завезены из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях через неконтролируемые Украиной участки границы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее разведка сообщила, что для укомплектования подразделений террористов "Л/ДНР" с территории РФ продолжают прибывать наемники-граждане РФ.

  • Они прошли специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям: снайперы, разведчики, связисты.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

УкраинаРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеГлавное управление разведкиМинистерство обороны Украины
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Расследования