Террористы на Донбассе устроили бойню: ВСУ понесли потери

За минувшие сутки, с 14 августа, террористы на Донбассе 13 раз проводили обстрел позиций ВСУ. В результате этого погиб один украинский военный.

Такую информацию в Facebook сообщил пресс-центр ООС. При этом дважды боевики применили запрещенное Минскими соглашениями оружие: минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов:

неподалеку Песков – из стрелкового оружия;

около Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Николаевки – из гранатометов различных систем.

Война на Донбассе

Запрещенное оружие террористы применили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- вблизи Южного с направления шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 мм;

- в районе Зайцевого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;

- вблизи Хутора Вольного – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что с начала текущих суток, 15 августа, террористы новых обстрелов не проводили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа оккупанты убили на Донбассе младшего лейтенанта НГУ Романа Романенко из Днепра.

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