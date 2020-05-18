Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из минометов и получили сокрушительный ответ

В понедельник, 18 мая, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня, но потерь среди защитников Украины не зафиксировано.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, во время атак оккупанты применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 82 мм, а также подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", – заверили в сводке штаба ООС.

Война на Донбассе Укринформ

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки противник совершал такие провокации:

применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы;

недалеко от населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

защитников Широкино обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ на обстрелы украинские подразделения, которые обороняются, открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Потери противника уточняются. Что же касается участков разведения №1, №2 и №3, то на них режим "Тишина" соблюдался.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 мая вооруженные формирования РФ восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего трое украинских военнослужащих получили ранения. В то же время в ответ ВСУ уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.