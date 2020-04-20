Террористы развязали кровавые бои на Донбассе: у ВСУ потери

На Донбассе в понедельник, 20 апреля, погиб один украинский защитник, еще трое получили ранения.

Всего за сутки "Л/ДНР" четыре раза открывали огонь, сообщила в Facebook пресс-служба ООС. Вооруженные силы Украины дали террористам адекватный ответ.

Война на Донбассе. Иллюстрация Пресс-служба Минобороны Украины

Два факта нарушений зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские подразделения у населенного пункта Южное. По защитниках Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Позже в ООС сообщили, что террористы обстреляли позиции защитников Украины вблизи Авдеевки. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, его состояние удовлетворительное.

Карта ООС

В пресс-службе добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Как писал OBOZREVATEL, 19 апреля российские оккупанты шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских защитников не было. При этом наши военные уничтожили двух террористов и еще двух ранили.

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