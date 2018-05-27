Террористы на Донбассе убили двух СБУшников

На оккупированной территории Луганской области результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ "Альфа", еще один тяжело ранен.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook в воскресенье.

"Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событии в Луганской области. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных к Операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - написала Гитлянская.

Она сообщила, что погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Напомним, накануне о потерях ВСУ на Донбассе сообщил волонтер Юрий Мысягин.