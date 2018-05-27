УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Террористы на Донбассе убили двух СБУшников

11.9тЧитать новость на украинском

На оккупированной территории Луганской области результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ "Альфа", еще один тяжело ранен.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook в воскресенье.

"Служба безопасности Украины с прискорбием извещает о трагическом событии в Луганской области. Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных к Операции объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - написала Гитлянская.

Новости
"Вам здесь не рады!" На Донбассе украинцы устроили сюрприз оккупантам

Она сообщила, что погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Напомним, накануне о потерях ВСУ на Донбассе сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
36
9
Смешно
4
Интересно
79
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги