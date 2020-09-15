Террористы на Донбассе трижды открывали огонь по ВСУ и запустили беспилотник – штаб ООС

В течение понедельника, 14 сентября, российские террористы "Л/ДНР" трижды сорвали перемирие, открыв огонь по ВСУ из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, провокации оккупантов были зафиксированы вблизи Авдеевки и Марьинки. Впрочем, поскольку обстрелы были неприцельными, украинские защитники на них не отвечали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было, – говорится в сводке.

Что касается террористов, то они продолжают нести потери по собственной вине во время перемирия. По данным офицера ВСУ, полковника Анатолия Штефана (Штирлица), которые он обнародовал на своем Telegram-канале, 14 сентября трое оккупантов были ранены: один из состава 9 ОМСП (небоевой, обстоятельства уточняются) и двое из 4 ОМСБр (небоевой, обстоятельства уточняются).

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Следуя режиму прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – добавили в сводке штаба ООС.

В то же время там обратили внимание на еще одно нарушение террористов, которое было зафиксировано в районе населенного пункта Пищевик, – там обнаружили вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы работа беспилотника была подавлена.

Также армейцы отметили, что совместно со спасателями ГСЧС им удалось ликвидировать пожар вблизи населенного пункта Николаевка в Донецкой области.

С началом текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в силу 27 июля, не зафиксировано.

"Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – заверили защитники.

Напомним, что 14 сентября в Украину с трехдневным визитом прибыла официальная делегация Вооруженных сил Республики Польша во главе с командующим Оперативного командования польских ВС генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

Как сообщили на странице пресс-службы Командования ОС ВСУ в Facebook, в международном аэропорту "Борисполь" делегацию встретил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. В рамках визита стороны планируют обсудить ряд актуальных вопросов относительно перспектив развития военного сотрудничества, а также определить приоритетные направления сотрудничества между командованием ОС ВСУ и Оперативным командованием Вооруженных сил Республики Польша.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября, российские террористы на Донбассе дважды нарушали режим тишины. Они открывали огонь из подствольных гранатометов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – вблизи Песков и Авдеевки.

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