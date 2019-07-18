Террористы на Донбассе сунулись в бой и получили по зубам: все детали

Террористы на Донбассе 17 июля 15 раз нарушили режим прекращения огня. В ответ украинские военные ранили четырех боевиков.

Так, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Николаевки, Широкиного, Марьинки, Водяного, Павлополя, Богдановки, Талаковки, Красногоровки и Песок.

ВСУ на Донбассе ТСН

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз – на окраине Екатериновки.

В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео, как командиры 11-го мотострелецкого полка террористов "ДНР" (бывший батальон "Восток") в панике сбежали от ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

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