Террористы на Донбассе ставят пушки прямо в частном секторе - разведка

Командование российско-террористических войск на Донбассе размещает личный состав на объектах гражданской инфраструктуры, а военную технику во дворах частных домов.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Командиры подразделений российско-оккупационных войск располагают личный состав на объектах социальной инфраструктуры (школах, пансионатах, больницах), а вооружение и технику, в т.ч. запрещенную Минского договоренностями, маскируют во дворах частных домов", – рассказал он.

По словам спикера Минобороны, такие действия террористов вызывают возмущение местного населения.

"Наибольшую опасность для местных жителей составляют огневые позиции артиллерии и минометов", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе уничтожили БМП террористов.