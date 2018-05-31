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Террористы на Донбассе ставят пушки прямо в частном секторе - разведка

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Командование российско-террористических войск на Донбассе размещает личный состав на объектах гражданской инфраструктуры, а военную технику во дворах частных домов.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Командиры подразделений российско-оккупационных войск располагают личный состав на объектах социальной инфраструктуры (школах, пансионатах, больницах), а вооружение и технику, в т.ч. запрещенную Минского договоренностями, маскируют во дворах частных домов", – рассказал он.

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По словам спикера Минобороны, такие действия террористов вызывают возмущение местного населения.

"Наибольшую опасность для местных жителей составляют огневые позиции артиллерии и минометов", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе уничтожили БМП террористов.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Главное управление разведкиМинистерство обороны Украины
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