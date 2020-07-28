Террористы на Донбассе снова сорвали перемирие и обстреляли ВСУ
С начала суток 28 июля российские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины и осуществили обстрел позиций украинских защитников.
Как сообщается в сводке на сайте Министерства обороны, вооруженная провокация боевиков была зафиксирована на Луганском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Так, утром противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку от Шумов из подствольного гранатомета. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.
"Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL:
режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Украинские защитники на обстрелы не отвечали, поскольку, по словам командующего ОС Владимира Кравченко, те не несли угрозы жизни.