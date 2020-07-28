Террористы на Донбассе снова сорвали перемирие и обстреляли ВСУ

Виктория Довгань Расследования 14:31, 28.07.2020 Обновлено: 14:31, 28.07.2020

С начала суток 28 июля российские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

Как сообщается в сводке на сайте Министерства обороны, вооруженная провокация боевиков была зафиксирована на Луганском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, утром противник совершил обстрел украинских позиций неподалеку от Шумов из подствольного гранатомета. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

"Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника", – говорится в сообщении.

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