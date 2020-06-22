Террористы на Донбассе сбили ракетой камеру ОБСЕ. Фото

Расследования 10:14, 22.06.2020

В Широкино на Донбассе террористы противотанковой управляемой ракетой сбили камеру миссии ОБСЕ, установленную на вышке.

Как сообщает ТСН, прилет вражеской ракеты произошел 22 июня около 08:15 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате удара камера упала с вышки и разбилась.

Российские наемники пытались попасть по наблюдательной аппаратуре ОБСЕ еще накануне, но промахнулись. Снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.

tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ нанесли удар по огневой точке террористов из квадрокоптера.

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Расследования

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