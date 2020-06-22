Террористы на Донбассе сбили ракетой камеру ОБСЕ. Фото
Камера миссии ОБСЕ была установлена на вышке
В Широкино на Донбассе террористы противотанковой управляемой ракетой сбили камеру миссии ОБСЕ, установленную на вышке.
Как сообщает ТСН, прилет вражеской ракеты произошел 22 июня около 08:15 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В результате удара камера упала с вышки и разбилась.
Российские наемники пытались попасть по наблюдательной аппаратуре ОБСЕ еще накануне, но промахнулись. Снаряд упал рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ нанесли удар по огневой точке террористов из квадрокоптера.
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