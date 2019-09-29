Главная Новости
29 сентября • обновлено в 09:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Террористы на Донбассе развязали жесткие бои: ВСУ выстояли

2.3т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" в пятницу, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сказано в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Уточняется, что в течение суток наши воины не понесли потери. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 11 раз использовал оружие:

Карта ООС 28 сентбря

Карта ООС 28 сентбря

  • трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Марьинки;

  • по два раза вблизи Лебединского и Павлополя из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды недалеко от Водяного – из гранатометов различных систем;

  • один раз неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи н. п. Новогнатовка – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • шесть раз вблизи села Новолуганское – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку от Новгородского – из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

  • неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

  • вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;

  • неподалеку от Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала суток 29 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники уже трижды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Експрес

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было.

Как писал OBOZREVATEL, 26 сентября террористы на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

В сети показали видео мощного удара украинских защитников по позициям террористов "Л/ДНР".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
6
Смешно
0
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Что неужели в всу никто не застрелился , и пьяных разборок не было? Ну ,ничего сейчас проспятся ,за водкой сбегают ! И начнутся потери!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У украинцев железное терпение и несгибаемая сила воли в вопросе уничтожения друг друга. Вы не устали? Мира не хочется? Я понимаю, что напрямую страдает от войны только ненавистный вам Донбасс, а на остальной части Украины все как всегда, но вам же тоже приходится хоронить своих. Кто и когда это остановит?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Shepelenko Sergey
Shepelenko Sergey
Очень жаль,но к вечеру всё наладится и будет отличным итог завершающего месяца.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel