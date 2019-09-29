Террористы на Донбассе развязали жесткие бои: ВСУ выстояли

Террористы "ДНР" в пятницу, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сказано в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Уточняется, что в течение суток наши воины не понесли потери. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 11 раз использовал оружие:

Карта ООС 28 сентбря

трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Марьинки;

по два раза вблизи Лебединского и Павлополя из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды недалеко от Водяного – из гранатометов различных систем;

один раз неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи н. п. Новогнатовка – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

шесть раз вблизи села Новолуганское – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку от Новгородского – из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;

неподалеку от Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала суток 29 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники уже трижды нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Иллюстрация. ООС на Донбассе Експрес

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было.

Как писал OBOZREVATEL, 26 сентября террористы на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

В сети показали видео мощного удара украинских защитников по позициям террористов "Л/ДНР".

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