Террористы на Донбассе развернули широкомасштабные бои: ВСУ выдержали атаку

За минувшие сутки, 29 сентября, террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал.

Противник применял запрещенное минскими соглашениями оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Песков – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

по два раза неподалеку Водяного и Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды вблизи Павлополя – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Новотроицкого – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм;

неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новгородского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Свободного–- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;