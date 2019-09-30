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30 сентября • обновлено в 07:47
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Террористы на Донбассе развернули широкомасштабные бои: ВСУ выдержали атаку

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За минувшие сутки, 29 сентября, террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал.

Противник применял запрещенное минскими соглашениями оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:

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  • трижды неподалеку Новотроицкого – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • трижды вблизи Павлополя – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • по два раза неподалеку Водяного и Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Пищевика – с ручного противотанкового гранатомета;

  • неподалеку Песков – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского – из стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

24 Канал

В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм;

  • неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новгородского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • неподалеку Хутора Свободного–- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС Донбасс Генеральный штаб ВСУ
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