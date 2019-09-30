Террористы на Донбассе развернули широкомасштабные бои: ВСУ выдержали атаку

За минувшие сутки, 29 сентября, террористы на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один боец ВСУ не пострадал.
Противник применял запрещенное минскими соглашениями оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды неподалеку Новотроицкого – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
трижды вблизи Павлополя – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
по два раза неподалеку Водяного и Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика – с ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Песков – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Опытного, Авдеевки, Невельского – из стрелкового оружия.
Война на Донбассе
24 Канал
В районе ответственности ОТГ "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм;
неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новгородского - из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Хутора Свободного–- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.