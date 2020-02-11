Спасаются бегством: террористы на Донбассе пожаловались на большие потери

Российские террористы на Донбассе 10 февраля потеряли восемь человек убитыми и спешно начали оставлять позиции.

Об этом сообщается на странице IgorGirkin в Twitter со ссылкой на свидетельства самих оккупантов.

"Одно из известных подразделений ("Призрак") оставило позиции и передислоцировалось, никого не уведомив со смежников. Платовцы пытались на новых местах оборудовать укрепления, чтобы закрыть брешь", – цитируют в блоге слова одного из очевидцев.

"Груз 200" "Информационное сопротивление"

Кроме того, стало известно, что у населенного пункта Золотое-5 террористы безвозвратно потеряли восемь человек личного состава. "Казаки", которые были в больнице в крайне тяжелом состоянии, скончались", – уточняется в сообщении.

Еще один террорист "ДНР" подорвался на растяжке на Горловском направлении. В результате ему оторвало ногу.

"Одно из известных подразделений ("Призрак"), оставило позиции и передислоцировалось, никого не уведомив со смежников. Платовцы, пытались на новых местах оборудовать укрепления, чтобы закрыть брешь."



Денис🤔 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 10, 2020

ЗОЛОТОЕ-5



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 8 - 200х.

(Казаки), которые были в больнице в крайне тяжёлом состоянии, скончались.



🤔 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 10, 2020

На растяжке, на горловском направлении, подорвался наш друг (из нм днр). Оторвало ногу.



Алексей, 10 фев 2020🤔 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми – 27 человек, ранеными и травмированными – 56 человек, вооружения и военной техники – пять единиц (два автомобиля "Урал", два БПЛА и один миномет).

А в 2019 году счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек, уничтоженной техники – за 100 единиц.

Кроме того, украинская разведка узнала, что в рядах российских оккупантов на Донбассе участились случаи подрыва на собственных минах. Так, с начала февраля российские захватчики уже потеряли шесть военных.

Напомним, 7 февраля террористы заявили, что ВСУ якобы открыли огонь по ним на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5, откуда ранее были отведены войска.

По данным военных преступников, их потери составили четыре боевика убитыми. Скорее всего, оккупанты подорвались на своих же минных полях.

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