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11 февраля • обновлено в 10:54
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Спасаются бегством: террористы на Донбассе пожаловались на большие потери

2.1т
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Российские террористы на Донбассе 10 февраля потеряли восемь человек убитыми и спешно начали оставлять позиции.

Об этом сообщается на странице IgorGirkin в Twitter со ссылкой на свидетельства самих оккупантов.

"Одно из известных подразделений ("Призрак") оставило позиции и передислоцировалось, никого не уведомив со смежников. Платовцы пытались на новых местах оборудовать укрепления, чтобы закрыть брешь", – цитируют в блоге слова одного из очевидцев.

"Груз 200"

"Груз 200"

"Информационное сопротивление"

Кроме того, стало известно, что у населенного пункта Золотое-5 террористы безвозвратно потеряли восемь человек личного состава. "Казаки", которые были в больнице в крайне тяжелом состоянии, скончались", – уточняется в сообщении.

Еще один террорист "ДНР" подорвался на растяжке на Горловском направлении. В результате ему оторвало ногу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми – 27 человек, ранеными и травмированными – 56 человек, вооружения и военной техники – пять единиц (два автомобиля "Урал", два БПЛА и один миномет).

  • А в 2019 году счет ликвидированных террористов перевалил за 600 человек, уничтоженной техники – за 100 единиц.

  • Кроме того, украинская разведка узнала, что в рядах российских оккупантов на Донбассе участились случаи подрыва на собственных минах. Так, с начала февраля российские захватчики уже потеряли шесть военных.

  • Напомним, 7 февраля террористы заявили, что ВСУ якобы открыли огонь по ним на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-5, откуда ранее были отведены войска.

  • По данным военных преступников, их потери составили четыре боевика убитыми. Скорее всего, оккупанты подорвались на своих же минных полях.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо MAHДАйнутое бидлo, чаще халва повторяйте..и будет вам счастье!! Cледующую новость от ОБСОСА ждем о борте в XУEB с пидopгами на разборку и безвозратных потерях украинских батальонов сс на Донбассе.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Того не может быть чтобы лугандоны ласты склеили! У них же всегда "потерьнет". Это просто Гирькин с протянутой ногой из скрепных слезу выбивает. Вместе с баблом
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Отличная новость)
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